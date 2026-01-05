19歳・宮崎友花

バドミントン女子で2024年に全日本総合選手権を制している19歳・宮崎友花（ACT SAIKYO）が、新春の振袖姿で新年のあいさつをインスタグラムに投稿。ファンから反響が集まった。

宮崎は2022年に世界ジュニア選手権大会女子シングルスで優勝、23年からはインターハイ連覇を達成。24年の全日本総合選手権で優勝、25年も準優勝に輝いている。既に国際大会でも活躍するホープだ。

12月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」に出演し、人気企画の「運動神経悪い芸人」で芸人を相手にバドミントンを披露。お茶の間でも注目された。

宮崎は3日までに、花柄が鮮やかな赤い振袖姿をインスタグラムに投稿。「明けましておめでとうございます！ 今年も、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！」とあいさつを記した。「特別な時間と特別な自分 着物って素敵」ともつづった。

ファンからは「今年も全力で応援します」「とても素敵です」「お綺麗」「着物姿、グッドです」「お似合いですね」「アメトーーク見て知りました。これから応援します」などとエールが書き込まれていた。



