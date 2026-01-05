歌手のＬｉＳＡが５日、東京国際フォーラムで全国ツアーの東京公演を開催した。

今年４月に迎えるソロデビュー１５周年に向けて機運を高めた。会場には４日との２日間で計１万人が集結。「（正月）たっぷり寝たでしょ？ 去年の疲れは去年に全部置いてきたでしょ？ 今年初っぱなから元気を出す準備はいい？ 最高に楽しんでいきましょう」と客席をあおり、昨年公開された映画「鬼滅の刃」新シリーズの主題歌「残酷な夜に輝け」や、この日初披露の「Ｐａｔｃｈ Ｗａｌｋ」など全２２曲を熱く歌い上げた。

昨年は４年ぶりとなる紅白歌合戦への出場や、自身初の北米ツアー開催など充実の一年に。勢いそのままに、この日は４月１５日に３年半ぶりとなる新アルバム「ＬＡＣＥ ＰＵ」を発売することや、４月から国内ツアーと６月からアジアツアーを開催することなどを発表した。

「ＬｉＳＡはここから１５周年に向けてまた駆け出します。一歩一歩、大事な日をつないであなたに会いにいきます。大切な思いを曲にして届けます。２０２６年はぶっ飛ばしていくよ！」。節目に向けて、休むことなくマイクを握り続ける。