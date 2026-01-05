タレントのマツコ・デラックスが５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＭＣの大島由香里アナウンサーの年末年始の過ごし方に驚く一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「２０２６年いいすべり出しができましたか？」について聞かれた大島アナは「実はですね。年末年始、ハワイに行かせていただきましてですね。１年ぶりの長期休みだったので、娘とはしゃいでいました。すいません。いいすべり出しです！」とペコリ。

この言葉に思わず後ろにのけぞったマツコは「不公平よね。育ちもいいし、ハワイにも行くんだから」とポツリ。

大島アナが「日本人だらけでしたけど。日本人でいっぱいでした。５泊７日で」と話したところで「こんな時に行ってるのは富裕層しかいないわよ」とマツコ。

共演の株式トレーダー・若林史江さんも「お金の問題じゃなくて気分が富裕層って大事よね」と同調すると、マツコは「そろそろ海外行かなきゃみたいな人たちっているじゃん。あたしたちって、そういうのないもん」と正直に口にしていた。