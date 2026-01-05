LiSA、デビュー15周年記念で初の大規模展覧会 4月から東京ほかで開催決定で盛りだくさんの展示内容発表
歌手・LiSAのデビュー15周年を記念した、初の大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』が4月17日〜5月10日に東京・東急プラザ原宿「ハラカド」4階特設イベントスペースにて開催される。
【写真】煉獄さんイメージの衣装！真っ赤なドレス『紅白』で熱唱したLiSA
LiSAは、数多くの人気アニメシリーズの主題歌を担当し、日本国内外で大ヒットを記録。ライブでは、エネルギッシュなパフォーマンスと前向きなメッセージを軸とした活動も精力的に展開し、高い評価を得ている。さらに、アニメ音楽シーンに留まらず、主要ロックフェスでも活躍するアーティストとして日々新記録を樹立し、確固たる地位を築いている。
数々の作品主題歌やライブ活動を通じて支持を広げ、2025年にはNHK紅白歌合戦に再び出場したLiSA。愛と思いやりを大切にする、LiSAの歩んできた15年間の時間（トキ）はどんな時間（トキ）であったのか。ライブ『LiSA LiVE is Smile Always』でファンと積み重ねてきた時間や、互いの魂を震わせてきた瞬間を、LiSA自身が大切にしてきた“LiVE”を中心とした衣装や資料を通じて体感できる展覧会となる。
本展のテーマである“PRiSM”は、ステージで見せるLiSAの多彩な輝きをモチーフにしたもの。副題“LiFE is Soulful Artwork”には、15年間の歩みそのものを“魂で描かれた一つの作品”として届けたいという想いが込められている。「来てくれた人を喜ばせたい、驚かせたい、うっぷんを晴らさせたい」。観客の声や表情を受け取り、輝きを放ち返してきたLiSAの表現を、展示空間全体で感じられる内容となる。
衣装展示のほか、これまでの軌跡を感じられるディスコグラフィー展示、LiVE映像エリア、楽屋再現に加え、LiVEのセット図や衣装デザインスケッチ、さらにLiSA自身の直筆ノートなど、これまで公開されてこなかった貴重な資料も多数展示で見どころが盛りだくさん。会場内ショップでは、本展覧会オリジナルグッズも販売される。
また、本展覧会は大阪・名古屋での開催も予定。詳細は順次発表される。
