新日本プロレスは5日、大田区総合体育館で「NEW YEAR DASH！！」を行った。前日の東京ドーム大会でデビュー戦でNEVER無差別級王者となったウルフアロンは一夜明けて8人タッグでHOT（ハウス・オブ・トーチャー）軍と対戦。ベルトを奪取した因縁のEVILとも連戦した。

初めて獲ったベルトを腰に巻いて花道を歩くウルフだったが、リングインするといきなりHOT軍が先制襲撃。ウルフをコーナーに釘付けにすると、エルボー、ボディーアタックと攻撃する。急所攻撃は危機一髪で回避。その後はディック東郷に一本背負い、成田に払い腰と切れ味鋭い技を見せた。

その後、YOHが東郷に引退した棚橋の得意技のスリングブレイド、さらに5分37秒、テキサス式四つ葉固めで勝利。しかし、試合後、HOT軍の怒りをあらわに。成田が凶器のプッシュアップバーでウルフを襲撃し、KOした。リングでNEVERのベルトを持ち上げじっくり眺めると投げ捨てた。

バックステージで王者をKOした成田は「次は俺だ」と挑戦表明した。ふらふらのウルフは「ふざけるなよ。やってやるよ。かかってこいよ」とベルトを手に怒りをあらわにしていた。