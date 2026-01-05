犬が『布団をホリホリする』理由4選

わんこと暮らしている方であれば、愛犬が布団をホリホリする行動はよく目にするはず。犬はなんのために、またどういった気持ちで掘っているのかを詳しく解説します。意外な理由もあるかもしれませんよ…！？

1.本能による寝床作り

犬が寝る前に布団をホリホリするのは、野生時代の本能によるものです。犬たちはその昔、巣穴を掘って寝床としていました。その習性が残っており、巣穴を掘るかのように布団や毛布をホリホリするのです。

わたしたちから見ると『またぐちゃぐちゃにして…』と失笑してしまいますが、自分の体にフィットするように整えているのです。これからは本能なんだと温かく見守ってあげてくださいね。

2.遊びの延長や好奇心

飼い主さんと遊んだ後や散歩から帰ってきた後に、興奮冷めやらぬ状態で布団をホリホリする犬も多いです。「まだ足りない！」という気持ちを示す遊びの延長なのでしょう。体力が豊富な子犬や若い犬に比較的よく見られます。

別の意味合いとしては、布団に何か気になる匂いがついており、好奇心から掘っている場合も。犬は嗅覚がすぐれているため、わたしたちが気づかない匂いにも反応しているのでしょう。匂いの出所を探そうと鼻を布団に押し当てる仕草もよくみられます。

3.ストレス発散

前述のとおり、遊びの延長や好奇心から一心不乱にホリホリすることがありますが、精神的なストレス発散のために行う場合もあります。その場合、運動不足が原因であることが多いです。

掘るという行動で布団にストレスをぶつけているのでしょう。長時間続く、注意しても止めない場合はストレスが原因の可能性があります。心当たりがある飼い主さんは、散歩や遊びの時間を多く設けるなど生活習慣を見直してみてください。

4.飼い主の気を引きたい

犬が布団をホリホリと掘る仕草は、可愛らしくついつい笑ってしまう飼い主さんも多いことでしょう。『も～なにやってるの～』と声をかけたくなってしまいますよね。布団を掘ると飼い主さんが笑ってくれると犬が学習し、あえて同じ行動を繰り返しているのかもしれません。

飼い主さんの気を引きたいという気持ちは、寂しさの裏返しの可能性も考えられます。掘っている途中に「ボクのこと見てるかな？」と、飼い主さんの様子をうかがう行動もよくみられます。愛犬とのスキンシップは十分か、今一度振り返ってみましょう。

犬が布団を掘るのを止めさせる方法

犬が布団を掘る理由を4つご紹介しました。この行動を止めさせたほうが良いのかどうかは、理由によるといえます。

犬が寝床を作るために本能から布団を掘っている場合は止めさせる必要はありません。その場合は掘る動作を何度か繰り返すと、満足して腰を下ろし眠る体勢に入るでしょう。

同じように遊びの延長や好奇心である場合は、ある程度ホリホリし満足すると自ずと止めるはずですので、こちらも強く止めさせないほうが良いでしょう。

注意が必要なのは、ストレス発散や飼い主さんの気を引きたい場合です。前者は運動不足、後者はコミュニケーション不足である可能性が高いので、根本的な原因を解消してあげる必要があります。

そのうえで、布団を掘る行動を止めさせたい場合、まずは無視をしてみましょう。かまってもらえないと分かると止めることがあります。ただ、運動不足が原因の場合は、放っておくと長時間掘り続けることも多いため、やはり散歩や遊びでしっかりとストレス解消を図ることがホリホリを止めさせる一番の近道です。

まとめ

愛犬が布団をホリホリする姿は可愛らしいものですが、その裏にある原因を探ってあげる必要があります。楽しそうに遊んでいるときはそっと見守り、何らかのストレスが原因の場合は接し方や環境を見直す必要があるかもしれません。

(獣医師監修：寺脇寛子)