アイドルグループ「Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉ（トイ トイ トイ）」が５日、都内で行われたアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」の新春イベントに出演した。

格闘家の朝倉未来、ＡＢＥＭＡとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組「Ｄａｒｋ ａｉｄｏｌ」から誕生したアイドルグループで、一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら、さくらももの６人でデビュー。昨年末に、アイドル経験のある萩田こころと山田せいあの２人が新加入し、８人体制となった。

今回は新体制となって初ライブで、「きみさがし」「ねぇ、だって。」など新曲を４曲を初披露。萩田は「私もアイドルをやっていたんですけど、もう辞めようかなって思っていたときに、こうして出会えて、隣にメンバーがいるのは幸せ。このステージに立っていることを幸せに思っています」。

また、山田は「Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉのメンバーとして加入できたことが、それだけすごいことかっていうのを今日、このステージに立って実感しました。Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉでキラキラした未来をみなさんと一緒に突き抜けていけたらうれしいです」と笑みを見せた。

この日のライブには「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」から誕生した「ｌｏｇ ｙｏｕ」も「ｆａｖ ｍｅ」も参加した。