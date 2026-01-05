コリラックマ×SPINNS♡いちごモチーフが可愛い最新コラボアイテム特集

SPINNSから、サンエックスの大人気キャラクター「コリラックマ」とのときめくコラボレーションが登場します。テーマは「コリラックマ×いちご」。淡いピンクやアイボリーを基調に、甘くてやさしい世界観をぎゅっと詰め込んだアイテムがそろいました。ガーリーなアパレルだけでなく、お部屋時間が楽しくなるホームアイテムや、毎日持ち歩きたくなる雑貨まで幅広くラインアップ。コリラックマファンはもちろん、リラックマファンにも見逃せないコレクションです♡

いちご×コリラックマの甘い世界

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

本コラボレーションは「コリラックマ×いちご」をキーワードに、やさしくて可愛いムードを表現。

淡いピンクやアイボリーを中心としたカラーリングに、いちごモチーフとコリラックマの愛らしい表情を組み合わせ、SPINNSらしいトレンド感をプラスしています。

「コリラックマ」だけでなく「リラックマ」も登場するのがポイントで、シリーズで集めたくなるデザインに仕上がっています。

お部屋も外出も可愛く♡

ガーリーなアパレルアイテムに加え、「ラグ」や「壁掛けインテリア」などお部屋を彩るホームアイテムも展開。

さらに、今注目を集めている「シールバインダー」「シール帳」、ポーチやスクールバッグ、ランダム缶バッジなど、日常に取り入れやすい雑貨も豊富です。

可愛いだけでなく実用性もあり、学校やお出かけ、推し活シーンにも活躍してくれます。

販売スケジュールをチェック

公式通販では、1/5(月)12:00～1/12(月)23:59まで予約販売を実施。上限数に達し次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

店舗販売は1/16(金)より順次スタートし、店舗によってアパレル・雑貨の入荷状況が異なります。公式通販「SPINNSWEBSTORE」でも取り扱いがあるため、近くに店舗がない方も安心です。

きゅんとする毎日を一緒に

コリラックマとSPINNSが描く「いちご」の世界は、見ているだけで心がふんわりとほどける可愛さ。

身にまとうアパレルから、お部屋を彩るインテリア、持ち歩きたくなる雑貨まで、日常のあらゆるシーンにときめきをプラスしてくれます。

コリラックマファンも、リラックマファンも楽しめる特別なコラボレーション。この機会に、自分らしい“かわいい”を取り入れてみてはいかがでしょうか♡