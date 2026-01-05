1月5日から仕事始めの人も多かったのではないでしょうか。新年の抱負を胸に、久しぶりに通勤・通学する人の姿が多くみられ、日常が戻ってきました。



足取りが重くなりそうな冷たい雨が降った5日朝のJR新潟駅前。いつもの通勤風景が戻っていました。



〈パート従業員〉

「たっぷり休んだので久々に仕事でリズムができるかな」



〈会社員〉

「早寝早起きを毎日頑張りたいと思います」





最大9連休となったことしの年末年始。新年の抱負を聞きました。〈団体職員〉「お客さんに喜んでいただけるような仕事を頑張ってやりたいなと思います」〈美容看護師〉「去年の4月に入社したばかりなのでまだ1年経ってないんですけど、ことしの4月で1年経つので患者さんに寄り添った仕事をより一層できたら」〈会社員〉「結構大きな仕事があるのでチーム一丸になって頑張りたい」都内の大学に通う学生は地元・新潟での就職を目指しています。〈大学3年生〉「メインが不動産の営業で考えているのでそういった方向の仕事ができたら。新潟のために恩返しできたらいいかなと思っています」威勢のいい掛け声が響きます。新潟市中央卸売市場で行われた初競り。次々と運び込まれるのは果物や野菜がぎっしりと積まれた新春を彩る宝船です。5日は果物の入荷がやや少なかったものの野菜は平年並みの価格で取り引きされたということです。〈新潟中央青果 早川隆行 取締役主管〉「色々な形で変化に対応した形の取り組みをしながら産地をしっかり守っていく販売をしたいと思います」県内各地で恒例の新年交歓会が行われた1月5日。新潟市内のホテルに集まったのは建設業者や行政職員など約300人。〈県建設業協会 福田勝之会長〉「国土強じん化の取り組みのもと、 防災・減災・公共インフラ対策が本格化し、私ども建設産業界においては、 大事な年を迎えたと思っています」能登半島地震からの復旧や除雪作業、人材確保などの課題に取り組もうと気持ちを新たにしていました。〈興和 斎藤浩之社長〉「いま能登半島(地震)関係の復旧工事等が増えておりますので、復旧工事に貢献していきたいと思います」〈グリーン興発 石附孝取締役〉「物価高に負けない賃金上昇！ができればいいかな」そして、この人は、ことしの干支にひっかけて……〈花角知事〉「“午”ですので“駆ける”と言いますかスピードのある行政・県政をスピード感をもって進めていきたい」6月には任期が迫る中、去就については……〈花角知事〉「いやいやまだ考える余裕がありません。これから考えます」進退については“ゆっくり”考えるようです。多くの人が迎えた仕事始め。気持ちを新たにそれぞれの日常に戻ってきました。