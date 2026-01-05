50歳独身で“年収1000万円”の大企業勤めですが「金融知識も貯蓄もゼロ」…。定年までの10年間で“1000万円”は貯めたいですが、「NISAのつみたて投資枠」に“上限額”まで拠出しても無理でしょうか？