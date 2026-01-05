»øJ¤ò¶¼¤«¤¹·×192È¯ÂÇÀþ¤Ï¸¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¡WBC»²Àï¤Ë°Å±À¡ÄºÇÃ»¤Ç8¶¯·ãÆÍÍ½ÁÛ¤â
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ò¹¶·â¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂçÊªÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯¾ðÉÔ°Â¤Ë¤è¤êÀè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÇÚ½Ð¿ô¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦3°Ì¤ÎÌîµåÂç¹ñ¤À¡£Á°²ó2023Ç¯¤ÎÂç²ñ½øÈ×¤Ï¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤ò4ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¤â¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÃæÈ×¤Ë°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·8²ó¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤ËµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤Ç²áµîºÇ¹â°Ì¤Ï2009Ç¯¤Î3°Ì¡£¤³¤Î»þ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë½à·è¾¡¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½çÅö¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤È½éÂÐ·è¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ70ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¤Þ¤ÀÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°²ó¤Ï¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ÙÆâÌî¼ê¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤âÂçÊª¤Î»²Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´û¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿12·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥ª¥Þ¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°¤¤¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á±ÎÉ¤Ê¿Í´Ö¤À¡£¹â·é¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í´Ö¤À¡£¤¿¤À¹¬¤»¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë