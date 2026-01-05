ヒルズで「スイーツセレクション」開催へ！ バレンタイン＆ホワイトデー向けスイーツ約140点を展開
ヒルズで特別なスイーツとの出会いを提供する「HILLS SWEETS SELECTION 2026」が、1月23日（金）〜3月15日（日）の期間、東京・港区にある六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズで開催される。
【写真】迷う〜！ 展開予定のチョコレート＆スイーツ一覧
■約80店舗が参加
今回開催される「HILLS SWEETS SELECTION 2026」は、名店のシェフやパティシエが腕を振るう至高のチョコレート＆スイーツなど、約80店舗140点のバレンタインデー＆ホワイトデー商品がそろう期間限定のフェア。
六本木ヒルズからは、シェフが考案したユニークな素材の組み合わせが楽しめる「ジャン・ジョルジュ トウキョウ」の「JG Chocolate Box 2026」や、82％のハイカカオを使用した「ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー」の「ショコラクラシック」といった、個性豊かなスイーツの数々が展開される。
また、麻布台ヒルズには、日本とフランスの融合を繊細に表現した「クリオロ」のショコラセット「ジャポネ・クラシコ」や、希少ないちごと2種類のチョコレートを使った「ミニマル ザ スペシャルティ」の「ガトーショコラ ソフト 苺 −いちご家めい−」などが並ぶ。
そして、虎ノ門ヒルズでは、フレッシュベリーをあしらった「AM STRAM GRAM」の「フレッシュベリーとチョコカスタードクリームのタルト」に加え、ピスタチオや紅茶などさまざまなマカロンを詰め合わせた「cask」の「5種のマカロン」が登場し、特別なバレンタイン＆ホワイトデーを提供する。
そのほか、心ゆくまでゆったりと珠玉のイートインが楽しめる「毛利 サルヴァトーレ クオモ」の「スパイシーチョコガナッシュをきかせたベリーとピスタチオのパルフェ」や、「LAMMAS／ISTINTO」の「ロックフォールのバスクチーズケーキ」なども販売予定だ。
