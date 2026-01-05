シーズン真っただ中のプロバスケットボールりそなグループB1。

「長崎ヴェルカ」は3日と4日、ホームで「横浜ビー・コルセアーズ」に連勝し、幸先のいい新年のスタートとなりました。

2026年最初の試合となった3日のGAME1。

ヴェルカは、第1クオーター序盤から主導権を握ります。

ジョンソンのスリーポイントをはじめ、激しいディフェンスからボールを奪うと、ブラントリーが豪快なワンハンドダンクを見せるなど、10点を連取。

流れに乗るとその後もリードを保ち、前半を54-39で折り返します。

後半も攻撃の手を緩めず、6本のスリーポイントを浴びせたヴェルカが100点ゲームで快勝し、3連勝としました。

4日のGAME2は、序盤から一進一退の攻防となり、前半を終えてのリードは4点。

すると、ここからリーグトップの攻撃力を発揮します。

第3クオーターには、速攻から松本のレイアップ。そしてイ・ヒョンジュンの得点など、8点を連取し突き放します。

最終第4クオーターには、速攻から馬場の豪快なダンク “BABA BOOM” が飛び出すなど、91ー78で勝利。4連勝とし、西地区首位を独走しています。

4日のゲームで、リーグ30試合を終え27勝3敗。

B1で1シーズンを通しての過去最多勝利数に、前半戦だけで並ぶ好調ぶりです。

リーグ戦はここから3週間空きます。

そして16日からの3日間は、長崎で初めての『オールスターゲーム』が開催されます。