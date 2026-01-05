■6日(火)の全国の天気

山陰は朝まで雪や雨、北陸三県は昼ごろまで雪が降りやすいでしょう。新潟と北日本の日本海側は夕方にかけて断続的に雪が降る予想です。雷を伴って一時的に強く降る所もあるでしょう。北西の風がやや強く吹くため、吹雪にもご注意ください。夜は雪のやむ所が多くなりそうです。一方、太平洋側の地域と九州は広く晴れるでしょう。ただ、東北の太平洋側は午前中、にわか雪がありそうです。沖縄は雲が多く、雨の降る所があるでしょう。

■予想気温

6日朝の最低気温は前日よりやや低い所が多いでしょう。福岡は前日より2℃低い4℃、大阪は3℃低い4℃、新潟は1℃低い0℃、名古屋は1℃低い2℃、東京は1℃高い2℃、仙台は2℃低い-2℃、札幌は2℃低い-9℃の予想です。札幌は今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。

日中の最高気温も前日よりやや低い所が多く、各地で北風が冷たく感じられそうです。福岡は前日より1℃高い12℃、大阪は4℃低い9℃、新潟は1℃高い4℃、名古屋は2℃低い9℃、東京は2℃低い11℃、仙台は2℃低い4℃、札幌は2℃高い-3℃でしょう。

特に5日(月)寒さが少し緩んだ関東から西日本の皆さんは、北風に備えて防寒対策をしっかりしておくと安心です。

■週間予報

・西日本と沖縄

7日(水)と8日(木)は九州や山陰で雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がありそうです。山陰はその後も雪や雨の降る日が多いでしょう。沖縄は、週末から晴れ間が戻り、那覇は土日20℃以上となる予想です。

・東日本

北陸はこの先も断続的に雪や雨が降るでしょう。関東と東海は晴れる日が多く、空気の乾燥が進みそうです。火の元にはご注意ください。また、土日は関東で寒さが少し緩みそうです。東京は11日(日)、13℃と3月上旬並みの気温となる予想です。

・北日本日本海側は雪や雨の降る日が多いでしょう。7日(水)は気温が上がり、東北も雨の所がありそうです。8日(木)と10日(土)は荒れた天気となるおそれがあります。釧路は7日(水)の最低気温が-13℃で、厳しい冷え込みとなるでしょう。寒中らしい寒さが続くため、体調管理にはお気をつけください。