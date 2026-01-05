オンライン型の結婚相談所「Ｐｒｅｓｉａ」（本社・広島県広島市）は、２０〜５０代の男性２００人を対象に「『ぽっちゃり女性』の婚活事情に関する実態調査２０２６」を実施し、その調査結果を発表した。

「結婚相手の女性に求める理想的な体型」の問いには「やや細め」が３５・０％で最多で、「標準体型」が３２・５％と続き、この２つで全体の約７割に。「スリム」の２１・５％を含めると、９割近くの回答者が「標準〜細め」の体型を好む傾向にあり、同社では「女性らしい華奢（きゃしゃ）さや健康的なスタイルが支持されています」と分析している。

逆に、結婚相手として「避けたい体型」の１位は「ぽっちゃり」が９４・０％と圧倒的多数に。同社では「婚活市場において体型管理がいかに重要であるかが浮き彫りになりました」。

一方で、「『ぽっちゃり体型』の女性は、結婚相手の対象になりますか？」の問いには、４０・５％が条件次第で「結婚対象になる」と回答。「挽回できる魅力」の１位は「笑顔・愛嬌（あいきょう）」が２４・０％、２位は「性格・癒やし」の２０・０％だったでした。「男性は女性に対して、経済力や家事スキル以上に、一緒にいて安らげる愛嬌や癒やしを求めています。体型に自信がなくても、明るい笑顔や穏やかな性格をアピールすることで、男性の心を掴める可能性は十分にあります」。

Ｐｒｅｓｉａの来島美幸氏は「『男性は女性の見た目を重視する』という定説が、今回のデータでも裏付けられる結果となりました。 ９割以上の男性が『ぽっちゃり』を敬遠するという事実は、婚活中の女性にとって厳しい現実かもしれません。しかし、これは『モデル体型でなければならない』ということではありません。男性が求めているのは、健康的で、自分を大切にしていることが伝わる姿です。そして何より、体型のハンデを覆す『愛嬌』と『癒やし』の力は絶大です。『どうせ無理』と諦める前に、まずは変えられることから一歩を踏み出してみませんか？」と体型に悩む女性にエールを送った。

※「結婚相談所Ｐｒｅｓｉａ」調査（https://presia.jp/fat/）