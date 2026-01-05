年越しや三が日は、初詣や初商いなどで各地にぎわいました。

大晦日の夜、鹿児島市の最福寺では参拝客が次々と訪れ、1年をふり返りながら、鐘をついていました。

新年を迎えた鹿児島市の照国神社。本殿から鳥居の先まで参拝を待つ人の列ができました。三が日はおよそ27万人が訪れたということです。

（初詣客）「東京に上京するので、健康に暮らしたい」

霧島神宮では三が日、去年並みのおよそ46万人が訪れました。

（初詣客）「家族3人で楽しく過ごせますようにと祈った」

そして元旦。県本土を中心に晴れ、初日の出が見られたところもありました。

（訪れた人）「大学入試がうまくいくように。午とかけて」

南大隅町の佐多岬では、日の出の時間は雲がかかっていましたが、30分後…

（阿久根市から）「あきらめかけていたが出た。ものすごくきれいだった」

去年8月の集中豪雨で大きな被害を受けた霧島市では、初日の出を眺めながら1年の平穏を願う人の姿もありました。

（中学2年生）「災害が少しでも減って、復興が早く進むことを望む」

イオンモール鹿児島の初商いには、開店前に1000人ほどが行列をつくりました。

（7時から並ぶ）「5時半（に起きた）早くオープンしてほしい」

およそ3万点の福袋を用意。開店後、5分ほどで売り切れたものもありました。

鹿児島市の山形屋は2日が初商いでした。およそ900人が列をつくり、開店を15分早めました。

（買い物客）「（福袋数える）17袋。よたよたする」

山形屋では、2日と3日であわせておよそ7万2000人が来店したということです。

