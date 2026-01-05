ËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î²£´é¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡¢½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î²£´é¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2023Ç¯8·î¡¢Ä¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÅÍ¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´é¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ê°¦¸¤¡¦ÅÄ¡Ë¤È¤ê¤ó¤ê¤ó¡Ê°¦¸¤¡¦Îë¡Ë¤Ï¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÇß¤Á¤ã¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£Çß¤Á¤ã¤óÌ²¤¯¤Æ¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤À¤±¤ÉÁê¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£3É¤¤¬¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ä1ÈÖÍ¥¤·¤¤¤¸¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Í¡Á!!¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î²£´é ÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë