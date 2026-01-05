大河ドラマ『豊臣兄弟！』の初回放送となる1月4日、直役を演じる俳優・白石聖（27）がInstagramを更新。最新ショットを公開した。

【映像】永野芽郁の代役・白石聖の最新ショット（複数カット）

高校生の時に原宿でスカウトされ芸能界入りし、2016年に俳優デビューした白石。その後、数々の人気ドラマや映画で活躍し、2025年5月には出演を辞退した俳優・永野芽郁（26）の代役として、大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演が決定していた。

ドラマ初回放送日に最新ショットを公開

2026年1月4日には、名古屋で行われたイベントに登壇。その後、自身のInstagramを更新し、新年のあいさつとともに、最新ショットを公開。「新年あけましておめでとうございます。皆さま本年もよろしくお願い致します！そして、今夜8時から大河ドラマ『豊臣兄弟！』放送スタートです」と呼びかけた。

この投稿には「聖ちゃんあけましておめでとう！ついに始まったね」「豊臣兄弟、面白い！今後も期待してます」「これからも楽しみにしてますよ〜」など、ファンから多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）