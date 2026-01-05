C大阪が新体制&選手背番号を発表!! 元日本代表GK中村航輔が23番、FW櫻川ソロモンが9番
セレッソ大阪は8日、2026シーズンのトップチーム新体制および選手背番号が決定したことを発表した。
移籍加入組ではDF田中隼人(←柏/期限付き移籍)が3番、FW櫻川ソロモン(←横浜FC)が9番、MF横山夢樹(←今治)が14番、DF鷹啄トラビス(←水戸)が97番、復帰組のMF石渡ネルソン(←いわき/復帰)が18番、MF大迫塁(←相模原/復帰)が34番。また、無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔は23番を着ける。
新加入組ではFW金本毅騎(←阪南大)が39番、GKイシボウ拳(←C大阪U-18)が46番を着けることとなった。
以下、新体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
アーサー・パパス
▽ヘッドコーチ
ラファエル・ナポリ
▽コーチ
大島康明
小松塁
塚本修太
▽GKコーチ
稲田康志
▽分析
ジョージ・アポストリディス
吉村友貴
中野舜介
▽パフォーマンス/メディカル統括
コーディー・ウィリアムソン
▽ヘッドオブパフォーマンス
福原祐介
▽コンディショニングコーチ
田中祐介
▽フィジオセラピスト
北浦敦士
榊彰裕
▽トレーナー
花木滉司
和田晴樹
▽通訳
白沢敬典
石川和幸
大和田ブルーノ英男
マーレー志雄
▽チーフマネージャー
今西陸
▽マネージャー
李聖仁
粉川将希
▽キットマン
長久知治
■選手
1 GK福井光輝
2 DF中村拓海
3 DF田中隼人(←柏/期限付き移籍)
4 DF井上黎生人
5 MF喜田陽
6 DF登里享平
7 MF上門知樹
8 MF香川真司
9 FW櫻川ソロモン(←横浜FC)
10 MF田中駿汰
11 FWチアゴ・アンドラーデ
13 FW中島元彦
14 MF横山夢樹(←今治)
16 DF奥田勇斗
17 MF阪田澪哉
18 MF石渡ネルソン(←いわき/復帰)
19 MF本間至恩
21 GKキム・ジンヒョン
23 GK中村航輔(←無所属)
26 MF久保瑛史
27 DFディオン・クールズ
29 FW古山兼悟
34 MF大迫塁(←相模原/復帰)
35 MF吉野恭平
39 FW金本毅騎(←阪南大)
44 DF畠中槙之輔
46 GKイシボウ拳(←C大阪U-18)
48 MF柴山昌也
55 FWヴィトール・ブエノ
66 DF大畑歩夢
77 MFルーカス・フェルナンデス
97 DF鷹啄トラビス(←水戸)
