　セレッソ大阪は8日、2026シーズンのトップチーム新体制および選手背番号が決定したことを発表した。

　移籍加入組ではDF田中隼人(←柏/期限付き移籍)が3番、FW櫻川ソロモン(←横浜FC)が9番、MF横山夢樹(←今治)が14番、DF鷹啄トラビス(←水戸)が97番、復帰組のMF石渡ネルソン(←いわき/復帰)が18番、MF大迫塁(←相模原/復帰)が34番。また、無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔は23番を着ける。

　新加入組ではFW金本毅騎(←阪南大)が39番、GKイシボウ拳(←C大阪U-18)が46番を着けることとなった。

　以下、新体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

アーサー・パパス

▽ヘッドコーチ

ラファエル・ナポリ

▽コーチ

大島康明

小松塁

塚本修太

▽GKコーチ

稲田康志

▽分析

ジョージ・アポストリディス

吉村友貴

中野舜介

▽パフォーマンス/メディカル統括

コーディー・ウィリアムソン

▽ヘッドオブパフォーマンス

福原祐介

▽コンディショニングコーチ

田中祐介

▽フィジオセラピスト

北浦敦士

榊彰裕

▽トレーナー

花木滉司

和田晴樹

▽通訳

白沢敬典

石川和幸

大和田ブルーノ英男

マーレー志雄

▽チーフマネージャー

今西陸

▽マネージャー

李聖仁

粉川将希

▽キットマン

長久知治

■選手

1 GK福井光輝

2 DF中村拓海

3 DF田中隼人(←柏/期限付き移籍)

4 DF井上黎生人

5 MF喜田陽

6 DF登里享平

7 MF上門知樹

8 MF香川真司

9 FW櫻川ソロモン(←横浜FC)

10 MF田中駿汰

11 FWチアゴ・アンドラーデ

13 FW中島元彦

14 MF横山夢樹(←今治)

16 DF奥田勇斗

17 MF阪田澪哉

18 MF石渡ネルソン(←いわき/復帰)

19 MF本間至恩

21 GKキム・ジンヒョン

23 GK中村航輔(←無所属)

26 MF久保瑛史

27 DFディオン・クールズ

29 FW古山兼悟

34 MF大迫塁(←相模原/復帰)

35 MF吉野恭平

39 FW金本毅騎(←阪南大)

44 DF畠中槙之輔

46 GKイシボウ拳(←C大阪U-18)

48 MF柴山昌也

55 FWヴィトール・ブエノ

66 DF大畑歩夢

77 MFルーカス・フェルナンデス

97 DF鷹啄トラビス(←水戸)