「なんかかわいいね」「良い感じ」「かっこいい」今治が“一新されたデザイン”の新ユニフォームを発表
FC今治は5日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。
クラブはデザインコンセプトを「『Wake Stripe2.0』2024〜2025シーズンのユニフォームテーマ『Wake stripe』を新たな解釈で表現しました」と説明している。
「一新されたデザインには、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波(Wake)が表現されています。この航跡波は、ピッチを縦横無尽に駆け抜け、果敢にゴールへと向かう選手たちの姿と重なります。多様なバックグラウンドを持つ個が集い、次の舞台へと向かう。そんな航海を後押ししたいという想いが込められています」
「大海原を進むFC今治が描く航跡波(Wake)を、幾何学模様の総柄で表現した『Wake Stripe 2.0』 次の一歩を踏み出す力を与えてくれるユニフォームを纏い、新たなシーズンを戦います」
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「かっこいい」「良い感じ」「新ユニかわいい〜〜」「いいね!!」「なんかかわいいね」などと反応している。
明治安田J2・J3百年構想リーグのユニフォームデザインを公開— FC今治 (@FCimabari) January 5, 2026
開幕に間に合う受注スケジュールもお知らせしています。
第一次受注期間:1月7日10:00〜1月8日23:59
詳細はhttps://t.co/cFdL7d9MQc#FC今治