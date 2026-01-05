　FC今治は5日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　クラブはデザインコンセプトを「『Wake Stripe2.0』2024〜2025シーズンのユニフォームテーマ『Wake stripe』を新たな解釈で表現しました」と説明している。

「一新されたデザインには、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波(Wake)が表現されています。この航跡波は、ピッチを縦横無尽に駆け抜け、果敢にゴールへと向かう選手たちの姿と重なります。多様なバックグラウンドを持つ個が集い、次の舞台へと向かう。そんな航海を後押ししたいという想いが込められています」

「大海原を進むFC今治が描く航跡波(Wake)を、幾何学模様の総柄で表現した『Wake Stripe 2.0』　次の一歩を踏み出す力を与えてくれるユニフォームを纏い、新たなシーズンを戦います」

　クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「かっこいい」「良い感じ」「新ユニかわいい〜〜」「いいね!!」「なんかかわいいね」などと反応している。