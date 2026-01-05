京都が24歳ブラジル人FWを完全移籍で獲得…アレックス・ソウザ「日々最善を尽くすことをお約束します」
京都サンガF.C.は5日、トゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)FWアレックス・ソウザ(24)の完全移籍加入が決定したことを発表した。なお、今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。
クラブはプレーの特徴を「スピードを活かした背後への飛び出しを得意とするブラジル人ストライカー。守備での献身性があり、強度の高いプレスも持ち味」と紹介。
アレックス・ソウザはクラブを通じ、「京都サンガF.C.の一員となる機会をいただき、大変嬉しく、感謝しております。キャリアにおける新たな挑戦に非常に意欲的で、クラブに完全な集中力、プロ意識、ピッチ内外で貢献する準備ができています。京都サンガF.C.の歴史を深く尊敬しており、チームが目標を達成できるよう、日々最善を尽くすことをお約束します。皆様からの信頼に感謝し、努力と献身、そして良い結果で応えていきたいと思っています。それでは、京都でお会いしましょう。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FWアレックス・ソウザ
■生年月日
2001年3月24日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
180cm/73kg
■経歴
サントスFCU-20-FCへゲルマン(リトアニア)-ボルスポル(トルコ)-FCへゲルマン(リトアニア)-トゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)
