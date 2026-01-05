町田DF内田瑞己が札幌に完全移籍…24年から讃岐に期限付き移籍「成長した姿を見せられるように、頑張ります」
FC町田ゼルビアは5日、DF内田瑞己が北海道コンサドーレ札幌に完全移籍することを発表した。内田は24年からカマタマーレ讃岐に期限付き移籍していた。
内田はクラブを通じ、「北海道コンサドーレ札幌に完全移籍することになりました。FC町田ゼルビアで過ごした1年間は僕自身をプロサッカー選手として大きくしてくれました。J2優勝、J1昇格という貴重な経験ができたことや、日々のトレーニングを通して肌で感じるレベルの高さ、サッカーに向き合う姿勢など多くのことを学べました。その経験があり、今の自分がいると思います。ありがとうございました!また、カマタマーレ讃岐にレンタル移籍の際も現地まで応援に来てくださったファンサポーターの皆さん、ありがとうございました!成長した姿を見せられるように、頑張ります。応援ありがとうございました。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF内田瑞己
(うちだ・みずき)
■生年月日
1999年9月11日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
170cm/71kg
■経歴
湘南ベルマーレU-15平塚-平塚学園高-国士舘大-讃岐-町田-讃岐
■コメント
札幌から発表
「北海道コンサドーレ札幌に関わる全ての皆さま、初めまして内田瑞己です。素晴らしいクラブの一員として戦える事を非常に嬉しく思います。クラブの目標達成に向けて、全力で戦います。スタジアムで皆さまに会えることを楽しみにしています!応援よろしくお願いします!」
讃岐から発表
「北海道コンサドーレ札幌に完全移籍する事になりました。
プロのキャリアをカマタマーレ讃岐でスタートさせて、意気込んでFC町田ゼルビアに移籍したものの、自分の実力不足、サッカーに向き合う姿勢、意識の低さを痛感しカマタマーレ讃岐に帰ってきた時も「うっちーお帰り!」と温かく迎え入れてくれた事を今でも鮮明に覚えています。
カマタマーレ讃岐で出会ったチームメイト、スタッフ、ファンサポーターの皆さま無しでは僕の成長はなかったと思います。
また怪我なくシーズンを戦い抜けた事、苦しい状況でも前に進む勇気をくれた妻には感謝しかありません。ありがとう!
最後になりますが、選手バス到着時の声援、サポーター席の大旗、カッコいい個人チャント、時には厳しく選手を後押ししてくれて、勝利の際には共に喜び合ったあの光景が忘れられません。
そんなカマタマーレ讃岐が大好きです!
カマタマーレ讃岐での経験を活かして、次のステージでも自分らしく頑張りたいと思います。
いってきます!!!」
