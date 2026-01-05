東京V食野壮磨が栃木SCに期限付き移籍「必ず戻って来られるように頑張ってきます!」
東京ヴェルディは5日、MF食野壮磨が栃木SCに期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。
昨季のJ1リーグで19試合に出場していた食野はクラブを通じ、「この度、栃木SCに期限付き移籍することに決めました。この2年間で結果を残すことが出来ず悔しい思いをしました。しかし城福監督をはじめ、素晴らしいスタッフと選手の皆さんのお陰でたくさんのことを学ばせていただきました。必ず戻って来られるように頑張ってきます!2年間本当にありがとうございました。」とコメント。
また、栃木SCのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「栃木SCに関わる皆様へ。東京ヴェルディからきました食野壮磨です。このチームで勝利に貢献できるようにピッチで示します。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF食野壮磨
(めしの・そうま)
■生年月日
2001年5月20日
■出身地
大阪府泉佐野市
■身長/体重
167cm/63kg
■経歴
ジョイナスFC-G大阪Jrユース-G大阪ユース-京都産業大-東京V
