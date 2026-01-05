町田GKバーンズ・アントンが鳥取に期限付き移籍…昨季途中から熊本に“武者修行”
FC町田ゼルビアは5日、GKバーンズ・アントンがガイナーレ鳥取に期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は27年1月31日までとなる。
昨季途中からロアッソ熊本に育成型期限付き移籍していたバーンズはクラブを通じ、「町田の皆さま、お久しぶりです。背中を押してもらう形でクラブを離れたのに、何も結果を残せず申し訳ございません。まだ皆さまにお見せする顔がありません。もう少しだけ外で勝負してきます!引き続き応援していただければ嬉しいです。頑張ります。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●GKバーンズ・アントン
■生年月日
2003年10月1日
■出身地
アメリカ
■身長/体重
187cm/72kg
■経歴
FCトリプレッタJrユース-大成高-町田-熊本
■コメント
鳥取から発表
「ガイナーレ鳥取に関わる皆様初めまして、バーンズ・アントンです。個人的には、プロになってからは悔しいことばかりの4年間でした。その全ての鬱憤を晴らしに、そして皆様と共に勝つために来ました。応援よろしくお願いします!」
