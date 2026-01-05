　FC町田ゼルビアは5日、GKバーンズ・アントンがガイナーレ鳥取に期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は27年1月31日までとなる。

　昨季途中からロアッソ熊本に育成型期限付き移籍していたバーンズはクラブを通じ、「町田の皆さま、お久しぶりです。背中を押してもらう形でクラブを離れたのに、何も結果を残せず申し訳ございません。まだ皆さまにお見せする顔がありません。もう少しだけ外で勝負してきます!引き続き応援していただければ嬉しいです。頑張ります。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●GKバーンズ・アントン

■生年月日

2003年10月1日

■出身地

アメリカ

■身長/体重

187cm/72kg

■経歴

FCトリプレッタJrユース-大成高-町田-熊本

■コメント

鳥取から発表

「ガイナーレ鳥取に関わる皆様初めまして、バーンズ・アントンです。個人的には、プロになってからは悔しいことばかりの4年間でした。その全ての鬱憤を晴らしに、そして皆様と共に勝つために来ました。応援よろしくお願いします!」