　本日の日経平均株価は、米株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前営業日比1493円高の5万1832円と3日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は76社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、防衛装備品好調で防衛関連として再注目された放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]、北川鉄からＵＡＶ開発に関する事業資産を譲受したエクセディ <7278> [東証Ｐ]など。そのほか、かわでん <6648> [東証Ｓ]、因幡電機産業 <9934> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業

<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3562> Ｎｏ．１　　　東Ｓ　卸売業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業

<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼

<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業

<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業

<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

