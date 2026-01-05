中日、阪神、カブスなどで日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）がYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。昨季取得した国内FA権を行使せずに残留した中日・柳裕也投手（31）に強烈なハッパをかけた。

熟考の末、11月11日に権利を行使せずに残留することを表明した柳。12月3日には9000万円増の年俸2億円プラス出来高払い（推定）で3年契約を結んだ。

山崎氏、福留氏ともに、プライベートでもかわいがっている後輩。それだけにこの話題に山崎氏は「一人でわーわー言ってただけじゃないの？行くの行かないのって。あれ、給料のつり上げじゃないの？」と笑顔でバッサリ切り捨てた。

これに福留氏も便乗。「僕、アイツに言いましたからね。“お前、3勝で1億はいいなあ”って。“いいタイミングのFAだったな”と。そりゃみんな言いますよ」と手厳しかった。

もちろん、両レジェンドからの愛のある激辛エール。「そんなもんで満足するなよっていう先輩からのメッセージ。成績で、背中で見せるしかねえぞというメッセージを僕らは送っている」と山崎氏。今季3勝5敗と不本意な成績に終わった右腕の復活に期待していた。