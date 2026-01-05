日本でも活動していた韓国の女性グループ・ＡＯＡの元メンバー・クォン・ミナ（３２）が最近、極端な選択を試みたと思われるコメントを自身のＳＮＳに残してファンに衝撃を与えた後、該当アカウントを突然削除し憂慮の声が相次いだ。そして５日、近況が確認されたと現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

クォン・ミナの前所属事務所・ＭＯＤＥＮ ＢＥＲＲＹ ＫＯＲＥＡが同メディアの電話取材に応じたとし「クォン・ミナは現在、自宅で安静にしている」「心配しなくても大丈夫だ」と状態を伝えたという。

これに先立ちクォン・ミナは１日、自身のＳＮＳへ「さようなら。申し訳ありません」とコメントを残した後、「もう少し放って置いたら約束が守れたのに、救助された」とつづり、極端な選択をしたかのように示唆していた。翌２日には、これまで胸に秘めてきたつらい過去を長文で告白。その中で、１８年前に釜山（プサン）で残酷な性犯罪被害を受けたという事実が記述されており「６〜７時間暴行された後、強姦された。加害者の表情は、いまも鮮明に残っている」といい、現在該当事件の二審裁判が進行中であることを報告していた。

クォン・ミナは２０１２年にＡＯＡとしてデビュー、１９年にグループを脱退し、後に「リーダーのジミンからいじめられていた」と暴露し、話題を呼んだ。