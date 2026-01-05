芸能事務所「アソビシステム」が手がける女性アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の合同ライブが5日、都内で行われ、昨年デビューした「Toi Toi Toi」が8人体制（1人活動休止中）となって初のパフォーマンスを行った。この日から萩田こころ（24）と山田せいあ（29）が加入した。

ライブでは「きみさがし」など全て初披露となる4曲を披露。2人とも以前は別のアイドルグループで活動していたためか、緊張を感じさせず堂々とパフォーマンス。萩田は「アイドルを辞めようかなと思っていた時期にToi Toi Toiと出会って、またステージに立てることが幸せ」と感謝。山田も「（アイドルを辞めて）1人ぼっちだった時間があったので今は幸せ！」とはにかんだ。そんな新メンバーの決意に、さくらもも（25）が目をうるませる場面もあった。

グループは格闘家の朝倉未来（33）が発起人となって開催されたオーディション「Dark Idol」から誕生。キャバクラ嬢やショークラブのダンサーなどさまざまな背景を持ったメンバーたちで結成された。

ライブには他に、「log you」「fav me」も参加。2月からは「PEAK SPOT」として初の東名阪ツアーが行われ、「log you」が6月に初の単独ライブを行うことも発表された。