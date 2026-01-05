元モーニング娘。で５児の母の辻希美（３８）が３日、ブログを更新。子供５人の名前を書き初めで書いたことを報告した。

「毎年恒例の書き初めをして子ども５人の名前書いてみた」「こうやってみるとなんか凄いね」と第１子長女でインフルエンサーの希空（のあ）（１８）を筆頭に、長男・青空（せいあ）くん（１５）、次男・昊空（そら）くん（１２）、三男・幸空（こあ）くん（７）、昨年８月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃん、と５人全員に「空」がついた子供たちの名前を書いた写真を添えた。

夫の杉浦太陽も自身のインスタグラムに、自身と辻の書き初めを上下に並べて投稿（※下段が辻）した。

スケール感のある辻の達筆が印象的で、ＳＮＳ上では「空が跳ねてる」という声をはじめ、「青空」以外の「空」の字に違和感を感じた人も多く、「なんか見たことない『空』で笑う」「なんか見たことあるような、ないような『空』だった笑」「一瞬『あれ？』ってなるけど、辻ちゃんらしさ出てて逆に味がある」「『青空』だけ正解」「完璧じゃないところが親しみやすい」などの声があがりザワついている。