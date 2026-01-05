櫻坂46・勝又春、現役京大生と公表 明かすまでの葛藤も告白
櫻坂46の四期生・勝又春が4日、自身のオフィシャルブログを更新し、現在京都大学に通っていることを明かした。
【写真】ライブパフォーマンスを見せる櫻坂46・勝又春
勝又は年末年始を地元・京都で過ごしたことに触れた上で、「今日は一つ、みなさんにご報告があります」と切り出し、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と報告した。大学生活については「アイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話」とし、公表するかどうか迷いがあったことも率直につづっている。
今回、公表に踏み切った理由については、「『自分らしさ』を大切にしたいという思いから」と説明。ファンと言葉を交わすミート＆グリートを通じて、少しずつ自然体でいられるようになった一方、受験や勉強、学生生活に関する話題になると、大学を公表していなかったがゆえに「自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいた」と明かし、「どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と葛藤を告白した。今回の発表をきっかけに、「もっとありのままの姿でお話しできたら」との思いを記している。
その上で、「誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい」というアイドル活動での目標にも言及。「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります。2026年も、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
【写真】ライブパフォーマンスを見せる櫻坂46・勝又春
勝又は年末年始を地元・京都で過ごしたことに触れた上で、「今日は一つ、みなさんにご報告があります」と切り出し、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と報告した。大学生活については「アイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話」とし、公表するかどうか迷いがあったことも率直につづっている。
その上で、「誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい」というアイドル活動での目標にも言及。「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります。2026年も、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。