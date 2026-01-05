オンオフ頼れる“この1足”！【ハニーズ】大人の強い味方♡「優秀ローファー」

プライベートにもお仕事にも履くシューズを買い足すなら、きちんと感のあるローファーもぜひ候補に入れてみて。トレンドとしても注目されていて、冬コーデでも頼りになりそうです。今回編集部が注目したのは【ハニーズ】の上品なローファー。素材やデザインで高見えも狙えそうです。

ボリュームソールが今っぽいローファー

【ハニーズ】「ボリュームローファー」\3,280（税込）

きちんと感のあるベーシックなデザインで、大人カジュアルやマニッシュな着こなしにも合わせやすそうなローファー。高さ約4cmの厚底が今っぽい印象です。スムースレザー調のブラックやダークブラウン、高見えするスエード調のコゲチャなどがラインナップされています。

レディな足元を演出するヒール付きローファー

【ハニーズ】「ビット付ヒールローファー」\2,980（税込）

女性らしい着こなしに合わせやすい、ヒール付きのローファー。太めのヒールで安定感があり、歩きやすそうなのが嬉しいポイント。シンプルなデザインで、オンオフ問わず活躍してくれます。清潔感のあるアイボリーのほか、ブラック・モカの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M