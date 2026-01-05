夫の「たまには休めよ」が地雷に？ 作ってもらったカレーとサラダを食べた後、妻が『ゾッとした理由』

これは、友人のA子が夫との結婚生活で経験した話です。共働きの私たちにとって、夫の「休んでいいよ」は心強い言葉でした。しかし、その優しさが生んだキッチンの惨状は、家事における「思いやり」とは何かを夫婦で考え直すきっかけとなりました。

夫の優しい言葉に救われたはずが……

共働きで毎日バタバタの私は、家事や仕事に追われる日々を過ごしていました。



そんなある日、仕事から帰ると、夫が「たまには休めよ。今日は俺が夕飯作る」と言ってくれたんです。その言葉は、連日の疲れに追われていた私にとって、一瞬、本当に救いのように感じられました。





キッチンで見た“優しさの裏側”

「ありがとう」と言いながらも、正直少し驚きました。夫が料理をするなんて、結婚してから一度もなかったからです。リビングでゆっくりしていると、包丁の音とフライパンのジュウという音が響き、心が温かくなりました。キッチンから美味しそうな匂いが漂ってくるたび、私は夫の優しさに心から感謝しました。

1時間後、テーブルに並んだのはカレーとサラダ。



「すごいじゃん！」と褒めると、夫は得意げに「簡単だよ」と笑いました。



確かに味は悪くなかった。でも、キッチンに行って目にした光景に、私は絶句しました。



シンクには山のような鍋と皿、床にはこぼれたカレーが固まり、まな板には使いかけの野菜が散乱していたのです。



私は思わずため息をつきました。



「料理」の後にある「後片付け」は、家事として夫の視野に入っていないのだと気づき、



「ね、ちょっと片付けは……」と言いかけた瞬間、彼が言いました。



「俺がご飯作ったんだから、片付けくらいしてくれよ」



その言葉に、胸の中で何かがプツンと切れました。

「ありがとう」と言えない夜

「休んでいいよ」って言ったのは夫なのに。



私は休むどころか、彼の後始末をしている自分に気づき、ショックを受けました。



しかも、片付けを終えたころには夫はソファで寝落ちしていて、テレビの音だけがむなしく響いていました。



その姿を見た瞬間、「優しさって何だろう」と思いました。



翌朝、夫は「昨日のカレーうまかったろ？」と笑顔。私は「うん、美味しかった」とだけ答えました。怒る気力も、もう残っていませんでした。