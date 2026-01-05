きゃりーぱみゅぱみゅらが所属する芸能事務所・アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」から誕生した女性グループ「Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉ（トイトイトイ）」が５日、都内で新メンバー２人の加入後初となるライブを行った。

これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、新たなアイドル像を掲げて「ＰＥＡＫ（頂上）」を目指す同プロジェクトから昨年４月にデビュー。新年初ステージとなったこの日は「アイドルを辞めようと思った時にグループと出会えた」というオーストラリア・ゴールドコースト育ちの萩田こころ（２４）と、最年長２９歳の山田せいあがお披露目された。活動休止中の星野ティナ（２４）を除く７人で「きみさがし」など新曲４曲を初公開。８月に一度アイドルを卒業している山田は“復帰”ステージで「１人から８人になるなんて幸せ。絶景です。Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉとしてキラキラした未来へ突き抜けたい」と喜んだ。

この日出演した女性８人組「ｌｏｇ ｙｏｕ」は初披露となる新曲「ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ ＴＯ ＴＨＥ ＴＯＰ」など５曲を歌唱し、６月１０日に初のワンマンライブを都内で行うことを発表。山下うみは「ワンマンいつかなとずっとそわそわしてたけど、今から気合を入れて６月に向けて一生懸命頑張ります！」。全６曲を歌った「ｆａｖ ｍｅ」を加え、３組で盛り上げた。

２月１４日からはＰＥＡＫ ＳＰＯＴとして初となる東名阪ツアーも決定。ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した事務所先輩のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲやＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥに続いてみせる。