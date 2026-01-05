ライブで新メンバーをお披露目したＴｏｉ　Ｔｏｉ　Ｔｏｉの（前列左から）前垣さら、橋本萌花、山田せいあ、（後列同）萩田こころ、さくらもも、谷屋杏香、一条カオリ

写真拡大

　きゃりーぱみゅぱみゅらが所属する芸能事務所・アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ　ＳＰＯＴ」から誕生した女性グループ「Ｔｏｉ　Ｔｏｉ　Ｔｏｉ（トイトイトイ）」が５日、都内で新メンバー２人の加入後初となるライブを行った。

　これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、新たなアイドル像を掲げて「ＰＥＡＫ（頂上）」を目指す同プロジェクトから昨年４月にデビュー。新年初ステージとなったこの日は「アイドルを辞めようと思った時にグループと出会えた」というオーストラリア・ゴールドコースト育ちの萩田こころ（２４）と、最年長２９歳の山田せいあがお披露目された。活動休止中の星野ティナ（２４）を除く７人で「きみさがし」など新曲４曲を初公開。８月に一度アイドルを卒業している山田は“復帰”ステージで「１人から８人になるなんて幸せ。絶景です。Ｔｏｉ　Ｔｏｉ　Ｔｏｉとしてキラキラした未来へ突き抜けたい」と喜んだ。

　この日出演した女性８人組「ｌｏｇ　ｙｏｕ」は初披露となる新曲「ＬＥＴ’Ｓ　ＧＯ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＴＯＰ」など５曲を歌唱し、６月１０日に初のワンマンライブを都内で行うことを発表。山下うみは「ワンマンいつかなとずっとそわそわしてたけど、今から気合を入れて６月に向けて一生懸命頑張ります！」。全６曲を歌った「ｆａｖ　ｍｅ」を加え、３組で盛り上げた。

　２月１４日からはＰＥＡＫ　ＳＰＯＴとして初となる東名阪ツアーも決定。ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した事務所先輩のＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲやＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥに続いてみせる。