ベネズエラの大統領を拘束し、国家を運営すると主張するトランプ大統領。「従わなければ第二の攻撃を行う」と警告しています。ベネズエラの暫定政権は当初反発していましたが、アメリカ政府と協力する姿勢も示しています。

■トランプ大統領「地球上の平和のため」

南米北部・ベネズエラの街。外壁を失った建物は、がれきが散乱し、手つかずのまま。壁には無数の“銃弾の跡”も。首都カラカスにも大きな爪痕が…

住民「爆弾が目の前の建物に落下して、すごい爆音が聞こえて、面している側すべてが被害にあった」

民間人を含む、少なくとも40人が死亡。

兵士「体にすごい衝撃を感じて、起き上がったらすべてが破壊されていた」

3日、ベネズエラはアメリカによる大規模攻撃を受けました。そのアメリカ・トランプ大統領は…

トランプ大統領「非常に危険な作戦だった。地球上の平和のためだ。真に重要なのは地球上の平和だ」

ベネズエラへの“攻撃”が行われたのは年明け3日未明のこと。響き渡る爆発音。別の映像には“プロペラのような音”が迫った直後、画面左側で火の手があがり…

首都付近などで複数の爆発があり、主要な軍事基地に近い地域で停電が発生しました。このとき、アメリカ・フロリダの自宅で側近らとともに成り行きを見守っていたトランプ大統領。攻撃は数か月前から計画され、あわせて150機以上の軍用機が使われたということです。

軍事作戦の末、拘束されたのがベネズエラ大統領夫妻。トランプ大統領が公開した写真には移送中のマドゥロ大統領の姿が。サングラスにヘッドホン、手錠をかけられているようにも見えます。

その後、アメリカ・ニューヨークの施設に収容されました。アメリカへの麻薬密輸などの罪で起訴されている2人。トランプ大統領は大統領拘束の理由を、この麻薬密輸についてアメリカで裁きを受けさせるためと主張しています。

■専門家「トランプ氏は反米国家を中南米に置きたくない」

ただ、専門家は“真の狙い”は別の所にあると指摘。

アジア経済研究所 坂口安紀主任研究員「麻薬がアメリカの安全保障上のリスクだというトランプ大統領の言説はウソではない、本気です。マドゥロ大統領を拘束する理由の1番だったかは怪しい。反米国家を中南米に置きたくない。あとは石油の2つだったと」

世界最大の石油埋蔵量を誇るベネズエラ。しかし、マドゥロ大統領は反米。トランプ大統領は石油の利権を握るため政権転覆を狙い、拘束に踏み切ったのではということです。

拘束後、暫定大統領となったロドリゲス氏が「資源の掌握が狙いだ」と批判し、マドゥロ大統領の即時解放を要求すると…

トランプ大統領「従わなければ第二の攻撃を行う」

ロドリゲス氏はその後、SNSで声明を公開し、アメリカ政府と協力する姿勢を示しました。

■高市首相「まずは邦人の安全確保」

ベネズエラではアメリカへの抗議と政権に批判的だった人からの歓迎の声が渦巻く事態に。

国際社会からは、軍事作戦による大統領夫妻の拘束が国際法違反に当たるとの批判が相次いでいます。5日、年頭会見を行った高市首相は…

高市首相「日本政府としては私の指示のもと、まずは邦人の安全確保、これを最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応に当たっております。ベネズエラにおける民主主義の回復および情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」

直接的な評価を避けました。

5日には国連安全保障理事会の緊急会合が予定されていて、アメリカの軍事行動を非難する声が広がりそうです。