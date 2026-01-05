スーパーの担当者が2026年“値下げ予想”の商品は「お米」　新年の時期だけ「タマゴ」がお買い得…物価高の行方は

“一番マグロ”のお寿司、その落札価格は5億円以上…それには釣り上げた当人もびっくり！

一方、2026年も物価高は続きそうだが、スーパーの担当者に聞いた、2026年に値下げが予想される商品とは？

1999年以来、過去最高の落札額

5日、神奈川・川崎市の街中に広がっていた驚きの光景。

道路を闊歩（かっぽ）しているのは、近くの大学で飼育されている馬術部の馬。

ケガもなく、自らキャンパスに戻ったという。

午（うま）年、それも60年に一度という丙午（ひのえうま）の2026年。

この光景は、何かの前兆なのか…？

片山財務相：

丙が太陽で、午は悠久の大地を表して、そのコンビネーションは、「最強」。

…という片山大臣のあいさつで始まった2026年の大発会。

アメリカ・トランプ政権のベネズエラでの軍事作戦というニュースがある中でも、日経平均株価は一時1600円以上も上昇した。

そんな景気のいい話は、こちら豊洲市場の初競りでも…。

「喜代村」木村清社長：

お寿司といえば、すしざんまい！

大間産の一番マグロを競り落とした、「すしざんまい」を運営する「喜代村」の名物社長。

6年ぶりの落札に満面の笑顔だが、その金額は意外だったようで…。

「喜代村」木村清社長：

5億1030万円！もうちょっと手前で、あれ（落札）かなと思ってたんですけどね。大変ですよ、これから資金繰りが…。

というように、2024年からは3億円以上、コロナ禍の2022年と比較すると実に30倍もの価格をつけ、記録が残る1999年以来、過去最高の落札額を記録した。

“一番マグロ”を釣った伊藤豊一さん（60）：

うわ、うわ、うわ、うわ、ハイハイ…。

予想外の高値にぼう然とするのは、243kgの一番マグロを釣り上げた当人たち。

“一番マグロ”を釣った伊藤豊一さん（60）：

全然ピンとこないし、あまりにもかけ離れた金額なので、あまりにもびっくりして…。何に使いたいとか全然もう何も湧いてないですね。

そんな一番マグロは早速、職人の手で握られ、光り輝くひと品に。

赤身で一貫437円、大トロなら657円（税込み）の“5億円マグロ”、そのお味は…？

子どもの客：

プニプニで…すごくおいしいです。

女性客：

すごい良い脂…とろける。

男性客：

一段と飛躍できるような年になりそうですね、この“5億円マグロ”を食べると。

スーパーの担当者が値下げを予想する商品

2026年のスタートは、何かと“景気がいい”場所が目立つが、“お得”に家族で楽しめる場所ももちろんある。

記者リポート：

競輪場に来ているんですが、あちらずらっと行列ができています。子どもたちの姿も多く見られます。

「野菜詰め放題」の文字が躍るのは、東京・立川市の競輪場。

地域の人々に家族で楽しんでもらう目的で、100円もしくは100円の投票券で参加できるという。

3人分で、これだけの野菜を袋に詰めた親子は…。

母親：

息子が事前に、丸いものを下に入れた方がいっぱい入るってコツを教えてくれた。1000円は絶対超えちゃうんじゃないかな、今なら。子どもが成長するにつれて食べる量増えているので、（物価が）安くなってくれると助かりますね。

年が明けても、やはり気になるのは物価高の行方…。

新年の買い出し客でにぎわうスーパーでは、大きな白菜がひと玉、税込み195円で売られていた。

買い物客：

結構しっかりしてるから、買おうと…。

というこちらの客は、5日にお鍋をする予定だとか。

白菜、そしてお豆腐の価格には満足したようだが…。

ーーネギは？

買い物客：

高いな〜。

結局、ネギは諦め、エノキも1束で我慢。

頭を悩ませる日々は2026年も続きそうだという。

そんな中、スーパーの担当者は、2026年に値下げが予想される商品について、「お米」を挙げる。

スーパーセルシオ和田町店 食品バイヤー・久保田浩二さん：

関東の産地のお米なんですけど、5kgで平均300円くらい、今までよりも安く販売できる形になりそう。（問屋から）本当に今日の今日、午前中に値下げの見積もりが届いたので。

別のスーパーの責任者は、新年の今の時期に限り、タマゴがお買い得だという。

スーパーアキダイ・秋葉弘道社長：

その理由としては、年末年始で流通が止まっている時期がある。その中でも、タマゴを産み続けるので、ある程度在庫をさばくために安く販売する。

（「イット！」 1月5日放送より）