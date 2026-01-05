毎年生まれるヒット商品。今年はどんなものが流行るのでしょうか。早くも2026年のトレンド予測が発表されました。

予測された10個知っている？2026年トレンド予測

山形純菜キャスター:

過去に発表した、ヒット予測モデル「商品トレンドマップ」を使って流行ると予測されたのが10個あります。

【2026年 ネクストトレンド予測】

・大人のシール

・コグマパン

・ちきゅうのにわ

・ハイロックス（HYROX）

・mojojojo

・ラーティアオ

・近沢レース店

・アフューム（arFUM）

・ブラインドボックス

・ヨアジョン

走って筋トレして…“走るフィットネスレース”が次の流行か

山形キャスター:

Nスタが注目したのが、「ハイロックス（HYROX）」です。



「ハイロックス（HYROX）」とは、“走るフィットネスレース”として2017年にドイツで誕生し、世界30か国以上で開催されるなど、世界的に人気が高まっているそうです。

まず1キロ走るところから始まり、8つの運動（ワークアウト）をして、そのタイムを競います。なお、8つの運動の間も1キロ走る必要があります。



女性だと重りが20kg→12kgと少し軽くなったり、1人でやるペアでやるなど、いろいろとあります。

【ラン＋8種目 ハイロックス】

1キロ走る

↓

（1）スキーエルゴ

↓

1キロ走る

↓

（2）スレッドプッシュ

↓

1キロ走る

↓

（3）スレッドプル

↓

1キロ走る

↓

（4）バーピーブロードジャンプ：ジャンプしながら80m進む

↓

1キロ走る

↓

（5）ローイング：ボートマシーンを1m漕ぐ

↓

1キロ走る

↓

（6）ファーマーズキャリー：24kgの重りを両手に持ちながら200m歩く

↓

1キロ走る

↓

（7）サンドバッグランジ：20kgの重りを肩に担いで100m歩く

↓

1キロ走る

↓

（8）ウォールボール：6kgのボールを的に100回当てる

かなり過酷ではあるものの、日本でも2025年の末頃から徐々に検索数が上がってきているそうです。

高柳キャスターに5つの種目を体験してもらったのですが、「泣きそうになるほど辛いが…達成感がすごい」と話していました。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

手段と目的が一緒くたになりましたね。鍛えるための筋トレという手段が目的となった競技ですもんね。

横浜の大型複合施設に、「旧監獄」を活用したホテルも…

山形キャスター:

他にも注目した2026年トレンド予測があります。

▼横浜に大規模複合施設

3月19日にオープン予定の「BASEGATE横浜関内」。

ホテル・オフィスのほか、飲食店など55店舗。また、幅約18m×高さ約8mの大型LEDビジョンや没入型体験施設などがあるそうです。

▼「旧監獄」活用のホテル

明治政府が建設した奈良監獄を活用した、ホテル「星のや奈良監獄」。

日本発の「旧監獄」を活用したラグジュアリーホテル。48室／2026年中に開業予定です。

ホテルだけではなく、ミュージアムもあるということです（「奈良監獄ミュージアム」4月27日開館 大人2500円〜）。

井上貴博キャスター:

観光収益で重要文化財を維持していこうという、新たなビジネスモデルな気もしますね。



