タレントの平愛梨（41）が、子どもたちの成長を明かすとともに、家族ショットを披露した。

【映像】「長友くんがいっぱい」帰省先での家族ショット

2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、7歳・6歳・4歳・2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、1年に1回しか使わない重箱で作った豪華な運動会弁当など、手料理の数々を発信してきた。

夫・長友佑都選手と帰省し家族ショット公開

2026年1月3日の更新では、母としての抱負や子どもたちの成長について明かし、家族ショットを公開。「年末年始は、互いの出身地に帰省することができてうれしかったです。今年は"やらなきゃならない"と思ったことを後回しにせず、ちゃんとやりこなせるお母さんになりたいと思います。カオス達も背がどんどん伸びていて、お洋服のサイズがあっという間に小さくなってしまいます。(乾燥機かけちゃうからかな) 今年もどうぞよろしくお願い致します」とつづっている。

この投稿には「ステキなハッピーファミリー」「お兄ちゃんたち大きくなりましたねぇ」「長友くんがいっぱい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）