8人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」が5日、都内でアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催ライブ「PEAK SPOT JOIN Vol．3 −新春SP−」に出演した。

総合格闘家の朝倉未来（33）がプロデュースを手がける、アソビシステム所属のアイドルグループ。この日は昨年12月に加入した新メンバーの萩田こころ（24）と山田せいあ（29）を加えた新体制での初パフォーマンスとなった（星野ティナは活動休止中のため7人で出演）。

ステージでは前垣さら（24）が「新体制となった私たちと一緒に盛り上がっていきましょう！」とあおり、「きみさがし」「ねぇ、だって。」など、初披露曲4曲を歌唱。萩田と山田も堂々のパフォーマンスを見せ、会場を沸かせていた。

パフォーマンスを終えると萩田は「元々アイドルをやっていたけど、あきらめようと思っていた。不思議なご縁でToi Toi Toiに出会えて、今こう隣にメンバーがいて、ステージに立てていることをすごく幸せに思っています」と喜びを語り、「これからメンバーとして精いっぱい頑張ります」と意気込んだ。

山田も「8月にアイドルを卒業して、アイドル自体を卒業しようと思っていたけど、あらためてアソビシステム、PEAK SPOTに所属したことが本当にすごいことだと感じました」と話し、メンバーの涙を誘った。続けて「（加入する前は）ひとりぼっちで、でも今日は8人と一緒にいられてとっても幸せです。Toi Toi Toiとして、皆さんとキラキラした未来を突き抜けたいと思います」と誓った。

7人組グループのfav me（ファボミー）と8人組グループのlog youも出演。log youは6月に初のワンマンライブを、3組では2月から初の東名阪ツアーの開催を発表した。【野見山拓樹】