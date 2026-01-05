「前世は車掌さん？」そう思わずにはいられないほど、華麗な腕前でおもちゃの貨物列車を運行させるわんこ。かわいい鉄オタ犬の光景は大きな反響を集め、投稿は29万回再生を突破。「天才犬すぎる」「すげぇぇぇ！」「立派な運転手さん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『貨物列車のおもちゃ』で遊ぶ犬→天才すぎる『本物の運転手のような腕前』に驚き】

おもちゃの貨物列車で遊ぶわんこ♪

TikTokアカウント「2316_5534」では、チワワの「ラピ」くんが、ピアノを演奏したりダンスを踊ったり…と、芸達者な投稿がたびたび話題となっています。今回は、そんな好奇心旺盛なラピくんがおもちゃの貨物列車で遊ぶお姿をご紹介！

大きく蛇行する線路が張り巡らされた本格的な貨物列車の模型。その中央にいるラピくんの目の前には、これまたレバーがついた本格的な運転台が置かれていたそう。

ラピくんが運転台のボタンを押し、レバーをグイっと引くと貨物列車が動き始めました…！その後も巧みにボタンを使い分け、速度を調整していたというから驚きです。

前世は運転手…！？

速度を保った貨物列車は順調に運行。『よしよしいい感じ…』そんな声が聞こえてきそうなほど、しっかり列車の運行を見守るラピくん。まさに運転手のような立ち振る舞いには驚きを隠せません…！

2周した列車がトンネルを抜けてゆっくりと戻ってきました。運転手のラピくんはふたたびレバーを手前に引くと列車は停止。レバーでスタートとストップを作動させることをちゃんと理解しているのでしょう。運行の仕組みを熟知しているラピくん、飼い主さんがどうやって教えたのかが気になります…。

積み込まれていたおやつをモグモグ♡

貨物列車にはおやつが積み込まれていました。しっかり停止してからモグモグ…美味しそうに食べ始めたといいます。おやつに気を取られずに列車を運行させるラピくん。まさに車掌さんといった姿には脱帽です。

好奇心旺盛でとっても賢いラピくん、次はどんなことをしてくれるのか楽しみで仕方ありませんね。

鉄オタ犬！？前世は車掌さん？ラピくんの列車を運行させる姿には「なんて可愛い運転手♡」「わたしより賢いことは間違いない(笑)」「楽しんでるね」など絶賛の声が多数寄せられました。

ラピくんの芸達者っぷりをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「2316_5534」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「2316_5534」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております