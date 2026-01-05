コールマンの“THE スタンダード”なタフシリーズ。2ルームでもスピーディに設営できる「タフスピードドーム」が登場

昨今のキャンプブームで最も普及したテントといえば、間違いなく2ルームテントでしょう。キャンプ場にいけば、必ずと言っていいほど見かけるようになりました。その居住性の高さから、最初のテントに選んだ人も多いのでは。

しかし大型の2ルームテントにつきまとうのは設営の大変さで、骨組みの多さや幕の大きさに気おされてと腰が重くなる人も少なくありません。そんな2ルームテントですが、コールマンの新作「タフスピードドーム」（8万6900円）は、そうした気持ちのハードルをぐっと下げる方向に振ったモデルです。

一番の特徴は、センターポールに自立するAフレームを採用したこと。最初の段階でテントが自立するため、形が分かりやすい。また、Aフレームだからこそ明確に“真ん中のポール”と分かるので、どのポールがどこを立ち上げる用のモノなのかを迷わずスピーディに設営できるワケです。“まずは、幕を広げて中心部分にAフレームになってるポールを設置する”。これだけ覚えておけば良いというのは、キャンプに不慣れな人でもとっつきやすくかなり親切な作りです。

居住空間は2ルームらしく広く、圧迫感を抑える工夫も盛り込まれています。巻き上げたキャノピーをバックルで固定し、視界を広く取れる「ハイビューシステム」によって、天井の抜けが良くなり、室内の開放感が増します。テント内で大人が立てる高さを確保しているのも、コールマンのこだわりポイント。

ルーフフライとフルスカートが標準装備されている点も嬉しい。夏場であれば室温上昇を抑える効果や、冬場であれば冷気の侵入を防ぐ働きなど、季節を問わず快適性に直結する部分が最初から揃っています。吊り下げ式のインナーテントを外せば、大型のシェルターとしても使えるため、1年を通して出番のあるテントに仕上がっています。

快適性面では、換気まわりの作り込みも丁寧。フロントキャノピー下のアンダーベンチレーション、インナーテント前方のアンダーベンチレーション、そして上部のベンチレーションが連携し、空気が抜ける道筋が確保されています。

湿気がこもりにくいのは、雨時季のキャンプで効果を感じやすい部分です。インナー上部には専用のメッシュハンガーがあり、別売りの電動ファン「リバーシブルファンベンチレーション」（4400円）にも対応。夏場でも快適に使える工夫がなされています。

使用時のサイズは約360 × 620 × 210cmとファミリーでもゆったり過ごせる広さで、収納時は約ø31 × 75cm。重量は約17kg。素材は75Dポリエステルのフライ、68Dポリエステルのインナー、210Dポリエステルオックスフォードのフロアを採用し、耐水圧はフライ・フロアともに約2,000mm。必要な強度と扱いやすさのバランスを取った仕様になっています。専用のインナーシートとグランドシートのセットも同時発売予定。

コールマンの「タフシリーズ」は、もともと1990年代に登場した「スタンダードドーム」をルーツに育ってきた定番ライン。日本の気候に合わせた作りが意識されていて、広い室内、しっかりした耐久性、わかりやすい設営という3つの要素が長く支持されてきました。大人が立って動ける居住性や、雨に強い生地、換気のしやすい構造など、家族で安心して使いやすい点が特徴です。

派手な機能で目を引くタイプではありませんが、「とにかく扱いやすい」「初めてでも張りやすい」という安心感があり、キャンプの“1張り目”として選ばれてきたシリーズでもあります。いわば、日本のファミリーキャンプの標準形を支えてきた定番アイテム。そのタフシリーズに、2ルームでも扱いやすくする方向で進化させたモデルとして登場したのがこの「タフスピードドーム」。従来のタフさを保ちながら、設営の負担を軽くする構造を取り入れた、新しい選択肢と言えそう。

2026年は、コールマンが日本で創業して50周年を迎える節目の年。長く使える堅牢さと、設営の手間を抑える工夫を組み合わせた「タフスピードドーム」は、その区切りにふさわしいモデルと言えます。大型テントをもっと身近に使いたい人にとって、キャンプ当日の余裕につながる仕様が丁寧に整えられています。

＜文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

