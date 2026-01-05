1月2日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつと共に、家族と過ごした穏やかな年始の様子を報告した。

安はこの日のブログにて、「あけましておめでとうございます」「2026年 皆さんにとって幸せな一年となりますように」「本年もよろしくお願いいたします」と新年のメッセージを綴った。

続けて、年始の恒例行事として、「今年も浅草へ」と家族で初詣に出かけたことも報告し、笑顔で寄り添う長女との初詣ショットや、室内で撮影した長女と次女との3ショットなどを公開した。

さらに、「長女とクレープを食べました」と苺がたっぷり乗ったクレープを手に持った長女と安の手元の写真と共に明かしたほか、「朝は、 お雑煮を作ってもぐもぐ」と、彩り豊かな具材が並ぶ手作りのお雑煮も披露した。

最後は、「皆さん素敵な一年になりますように」「本年もよろしくお願いします」と改めてファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。