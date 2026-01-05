「今から買っても儲からないよと言われたけど」54歳女性が3年保有してよかった株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（38歳）
居住地：長崎県
雇用形態：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者550万円
現預金：300万円、リスク資産：630万円
▼リスク資産内訳
・日本株：530万円
・社債：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、日本マクドナルドホールディングス＜2702＞だそう。
優待の内容は「マクドナルドの優待食事券」。「知り合いが20年ほど前から持っていて、たまに優待券をくれるのだが『今から買っても儲からないよ』と言われていた。しかし夫がハンバーガー好きだったので、思い切って3年前に」購入を決めたといいます。
「マクドナルドの株購入をきっかけに少しずつ株を買い集めることができた。株価のアップダウンを経験すると、他の株も買えるようになるし、株の勉強もできる」点でも買ってよかったとあります。
例えば塩水港精糖＜2112＞は普段は買わない「オリゴ糖」が優待品としてもらえるうえ、「購入時より株価も上がった」点で気に入っているといいます。
一方で、株主優待では失敗した経験も。「株価がだだ下がりしていたが、優待があるしと保有していたら優待廃止になった。ますます下がり、結局は10万円以上のマイナス」になってしまったそう。
今後購入を考えている優待銘柄は「外食系を狙っています」とのこと。ただ「ゼンショーホールディングス＜7550＞がほしいけど手が届かない」とため息をついておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：54歳女性
同居家族構成：本人、夫（38歳）
居住地：長崎県
雇用形態：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者550万円
現預金：300万円、リスク資産：630万円
・日本株：530万円
・社債：100万円
「おすすめ優待銘柄は日本マクドナルドホールディングス」投資歴は「3年」、日本株を中心に運用しているという50代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、日本マクドナルドホールディングス＜2702＞だそう。
優待の内容は「マクドナルドの優待食事券」。「知り合いが20年ほど前から持っていて、たまに優待券をくれるのだが『今から買っても儲からないよ』と言われていた。しかし夫がハンバーガー好きだったので、思い切って3年前に」購入を決めたといいます。
「マクドナルドの株購入をきっかけに少しずつ株を買い集めることができた。株価のアップダウンを経験すると、他の株も買えるようになるし、株の勉強もできる」点でも買ってよかったとあります。
「優待品はちょっとぜいたくなものを」優待品には「普段買うものよりちょっとぜいたくなもの」を期待しているとのこと。
例えば塩水港精糖＜2112＞は普段は買わない「オリゴ糖」が優待品としてもらえるうえ、「購入時より株価も上がった」点で気に入っているといいます。
一方で、株主優待では失敗した経験も。「株価がだだ下がりしていたが、優待があるしと保有していたら優待廃止になった。ますます下がり、結局は10万円以上のマイナス」になってしまったそう。
今後購入を考えている優待銘柄は「外食系を狙っています」とのこと。ただ「ゼンショーホールディングス＜7550＞がほしいけど手が届かない」とため息をついておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)