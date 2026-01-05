マイボイスコムは、4回目となる「おでん」に関するインターネット調査を2025年12月1日〜7日に実施した（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：2025年12月1日〜12月7日、回答者数：1万1250名）。おでんを食べる季節や好きな具、購入時の重視点などについて聞いた。





おでんを食べる季節は（複数回答）、「冬」が65.4％、「秋」が21.2％、「一年を通して食べる」が11.2％となった。北海道では「特に決まっていない」の比率が他の地域に比べてやや高く、「冬」が低くなっている。

冬におでんを月1回以上食べる人は65％。2022年調査と比べて、減少している。女性若年層では「年に数回程度」の比率が高く、男性10〜30代では「おでんは、冬には食べない」が他の層より高くなっている。





好きなおでんの具は（複数回答）、「大根」がおでんを食べる人の80.3％、「たまご」が71.7％、「こんにゃく」が50.0％で上位3位となった。地域別にみると、「厚揚げ」「牛すじ」は西日本、「ちくわぶ」は関東、「しらたき、糸こんにゃく」は北海道で比率が高くなっている。「じゃがいも」は近畿で高く、北海道や東北で低くなっている。





おでんを食べる人に、自宅で食べるおでんをどのように準備するかを聞いた（複数回答）。「具材とおでんの素や市販のつゆを購入し、自宅で調理する」が46.0％で最も多くなっている。過去調査と比べて、増加傾向を示した。「具材を購入し、つゆ・スープは自宅で作ったもので調理する」は36.5％、女性60〜70代では最も多くなっている。「おでんセットを購入して自宅で調理する」は31.9％、関東でやや高く、西日本で低い傾向。「コンビニエンスストアの店頭で調理されているおでんを購入する」は16.6％、30代で比率が高くなっている。

自宅でおでんを食べる人の、市販のおでん購入時の重視点は（複数回答）、「味」が57.9％、「価格」が47.9％、「容量、サイズ」「具材の種類」が各3割弱で続く。主に「カップ入りやレトルトパック・缶詰」「おでんセット」を購入する層では、「価格」「容量、サイズ」の比率が他の層より高くなっている。