ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ±é½¬¤ÎÁ°¸å¤ËÃæ¹ñ·³µ¡¤ä·³´Ï¤¬²Æì¡ÝµÜ¸ÅÅç´Ö¤òÄÌ²á¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½
Ãæ¹ñ·³¤ÏÀè·î29Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤ä·³´Ï¤¬µÜ¸ÅÅç¤È²ÆìËÜÅç¤Î´Ö¤ÎµÜ¸Å³¤¶®¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é½¬¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î29Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤äÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤â´Þ¤á¤ë¤È8µ¡¤¬µÜ¸Å³¤¶®¤òÃæ¹ñÂ¦¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¸þ¤±ÄÌ²á¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸³¤°è¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï2ÀÉ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Àè·î27Æü¤È28Æü¤ËµÜ¸Å³¤¶®¤òÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¸þ¤±ÄÌ²á¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï1ÀÉ¤ò²Ã¤¨¤¿3ÀÉ¤¬30Æü¤ËµÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤Ï·³»ö±é½¬¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤òÉõº¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£