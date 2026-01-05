この冬限定開催！「界 秋保」の幻想的ライトアップ＆茶会アフタヌーンティー
せせらぎラウンジの足湯テラスがライトアップ！渓流に面した「せせらきラウンジ」の足湯付きのテラスでは、冬限定のライトアップを実施中です。デザインは戦国武将・伊達政宗公が身につけたといわれる水玉模様の陣羽織から着想を得たそう。ロマンチックなライトアップを鑑賞しながら足湯で温まって、優雅な夜のひとときを過ごしましょう。
このライトアップをもっと楽しむバータイムとして、地元で蒸留されたウイスキーにドライフルーツや牛タンジャーキーなどをあわせたセットを1500円で販売。就寝前のちょっとぜいたくな時間にぴったりです。
■伊達なライトアップ
時間：21時30分〜22時30分
料金：ライトアップ鑑賞無料、「ウイスキーとおつまみ」1500円
予約：当日フロントにて要予約
対象：宿泊者限定
チェックイン前に楽しむ！新感覚ご当地名物のアフタヌーンティー
メニューは宮城のご当地食材を新感覚で楽しめるラインナップ！ セイボリーは仙台麩とクリームチーズのカナッペや笹かまぼこのブランダード、スイーツはずんだのモンブランなど、仙台名物がいろいろと楽しめるのがうれしいですね。
茶の湯の道具である竹を中心とした設えや、三日月の器など、伊達政宗公独自の美意識を感じられる雅な演出にも注目です。
■伊達な茶会アフタヌーンティー
時間：14〜15時
料金：1名5500円
予約：公式サイトにて10日前までに要予約
定員：4組10名まで
対象：宿泊者限定
東北エリア在住者必見！「贅沢会席付き伊達なご褒美プラン」も登場さらに同期間には東北エリア在住者限定で、通常の夕食が「山海宝づくし会席」に無料でアップグレードされる「贅沢会席付き伊達なご褒美プラン」も登場！
プライベートな空間でゆっくりと食事を楽しめるよう、半個室の食事処に案内してもらえます。
贅沢会席のメイン料理、台の物は「山海宝づくし鍋」。三陸の山の恵みであるセリや牛肉、海の恵みであるフカヒレ、アワビ、ウニ、カキといった宮城の特産品を味わい尽くせる一品です。
この鍋料理は、魚介だけでなく牛肉にも合うだしがこだわりポイント。中国の伝統的な高級スープとして知られる「佛跳牆（ぶっちょうしょう）」から着想を得て、複数の貝類やきのこ類、鶏ガラなどから丁寧にだしを取っているのだそう。滋味深い唯一無二の味わいを存分に堪能してくださいね。デザートには「ずんだのカタラーナ」をどうぞ。ひんやりとしたカタラーナに、宮城県で親しまれているずんだの濃厚なソースがかかった一品で、贅沢な会席料理の締めくくりにぴったりです。
■贅沢会席付き伊達なご褒美プラン
料金：1泊2食付き3万8000円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料込）
予約：公式サイトにて5日前までに要予約
対象：東北6県（青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島）在住者
東北在住者以外の人には、伊達政宗公の健康法にならい、冬の快眠へ導く「伊達な快眠滞在」プランもありますよ！
▶▶「伊達な快眠滞在」プランの詳細はこちら
「界 秋保」のお得なプランで宿泊して、冬限定のアフタヌーンティーやライトアップを楽しんでみてはいかが？
■界 秋保
住所：宮城県仙台市太白区秋保町湯元平倉1
TEL：050-3134-8092（界予約センター）
料金：1泊2食付き3万5000円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料込）
アクセス：JR仙台駅より車で約30分、仙台空港より車で約45分
