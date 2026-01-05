タレントのマツコ・デラックスが５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。大好きなおでんの具材を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「おでんはご飯のおかずになるか？ 他のおかずが必要か？」の議論になると、「締めで白いご飯を頼んで、（おでんの）ツユを入れて食べるのが通よ」と口にしたマツコ。

「でも、あたし、おでんを食べ過ぎちゃうから、ご飯が入らなくなるのよね」と話すと「本当、でっかいお鍋におでんを作ってもらった時に最高記録で卵だけで２０個食べたことがある」と明かして共演者を驚かせた。

「あたし、おでんの卵が本当に好きなの」と続けると「なんか他の（具材）を食べても次は卵なのよ。はんぺん（の次に）卵、大根に卵、こんにゃく、卵って行くから卵が足りないのよ」と口に。

「あの卵、すごくおいしくない？ 最近流行ってる（店で）ので半熟の卵があるのよ。許せなくて。卵におでんの汁が染みてるのがいいいんじゃない？ でも若い子には半熟の卵が人気だって」と最近のおでんの卵の流行についても話していた。