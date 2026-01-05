グンゼのunTuché新作♡ノンワイヤーブラで叶えるフィット感と可愛さ

グンゼのレディースブランド「unTuché（アントゥシェ）」から、ティーンの声を反映したノンワイヤーブラ第2弾が登場♡2025年12月23日（火）より発売される今回の新作は、高校生・大学生へのグループインタビューをもとに、フィット感とデザイン性の両立を実現。オンとオフで使い分けられる2タイプ展開で、着心地も見た目も妥協したくない女の子たちにぴったりのアイテムです♪

ティーンの「欲しい」に応えたノンワイヤー♡

今回の新作は、ティーン女子たちの「締め付けたくないけどしっかりフィットしてほしい」「場面によって下着も使い分けたい」というリアルな声をもとに開発。オンとオフ、どちらも快適で気分が上がるノンワイヤーブラ＆ショーツのセットが2タイプ登場します。

細かなサイズ展開で、自分に合ったぴったりの一枚が見つかるのも嬉しいポイントです♡

jouetie×ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン、限定コラボTシャツ&バッグが登場

シンプル派orフェミニン派？2タイプ展開♪

シンプルで使いやすいデザインと、レースでフェミニンな雰囲気を楽しめる2つのタイプから、気分やシーンに合わせて選べるのが魅力♪

ノンワイヤーブラジャー&ハーフショーツ

3,300円(税込) サイズ：B65～D75（カラー：3色展開）

素材：ブラジャー…ポリエステル、ポリウレタン／ショーツ…ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

ノンワイヤーブラジャー&ハーフショーツ（レースタイプ）

3,300円(税込) サイズ：B65～D75（カラー：3色展開）

素材：ブラジャー…ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン／ショーツ…ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

今欲しいが詰まったunTuché新作をチェック♡

着心地、デザイン、サイズ感…すべてに妥協したくないティーン女子に寄り添うunTuchéの新作は、毎日の下着選びをもっと心地よく、もっと楽しくしてくれるはず♡母娘で一緒に選べる安心感もポイント♪2025年12月23日（火）発売なので、気になった人はぜひ店頭や公式サイトでチェックしてみてくださいね。