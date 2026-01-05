【義母…コソコソ月2万】「散財じゃない！」付き合いで外食することもある＜第10話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第10話 思わずため息
【編集部コメント】
さっきまで共感してくれていたはずのお母さんの態度が一転、アカネさんがお叱りを受けることに！ 「お小遣いアップを拒否した結果、菓子パン生活になっている夫」というのはさすがにお義母さんだけでなくお母さんから見ても可哀想だったようですね。お母さんでも気づけるのに、アカネさんは「贅沢」とばかり言ってきました。まあ、ユウノスケさんもお小遣いアップを交渉するときに言うべき材料だったとは思いますが……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
