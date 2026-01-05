新年ならではの方法で、交通事故防止を呼びかけます。岡山西警察署に、「交通安全を祈願するおみくじ」が設置されました。

【写真を見る】「大吉！今年の運転は”うま”くいきそう」交通安全を祈願する「おみくじ」を警察署に設置【岡山】

（竹内大樹キャスター）

「私の今年の抱負は、『大人の余裕を持った運転を』です。では、おみくじを引きます！大吉です！今年の運転は”うま”くいきそうです。」

岡山西警察署で始まった、「交通安全祈願・開運おみくじ」です。

交通事故防止に向けた気運を高めようと、毎年設置されているものです。

抱負や願い事を今年の干支・午の形のカードに書き込むと、おみくじを引くことができ、出た運勢に応じて、反射材などの啓発グッズがもらえるという仕組みです。

「願いは『無事故でありますように』と。中吉でした。なんかいいことありそう」

「小学生の通学の見守りをしているんですけど、子どもたちの通学時の安全を願いました」



（岡山西警察署 青笹剛交通官）

「抱負や願いをカードに記入していただいて、意識をより高めていただくことにつながるのではないかと思っております。交通ルールを守って行動していただくようお願いいたします」

おみくじは２月3日まで設置されるということです。



【スタジオ】警察では暗くなるのが早いこの時期、早めのライト点灯などを心がけてほしいと呼びかけています。