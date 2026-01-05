STVニュース北海道

今週は「わがマチの金メダル」と題して、北海道内各地の“金メダル級”の名物をご紹介します。

きょうは浦河町にある「うまを眺めながら食事ができるレストラン」です。

馬産地ならではの眺めがうま年の２０２６年、注目です。

高温の窯で焼き上げたアツアツの自家製ピザに、海の幸をたっぷり使ったパスタ。

この味を求めてくる多くのお客さんで賑わってきました。

この店の魅力はというと？

（常連客）「おいしくてランチで来ている。馬産地ならではのランチが堪能できる」

普通のレストランと一味違うのが、この店内の大きな窓からの風景。

優雅に駆けるうまが見られるレストランなのです。

レストランがあるのはサラブレッドのマチ・浦河町にある牧場の敷地内です。

２１年前に牧場オーナーから依頼を受け、うまを育てるスタッフのための食事処として店をオープン。

徐々に競馬ファンなどに知れ渡り、今では人気店になりました。

（トラットリア エヤム　小野里允宏さん）「お待たせしました。タラとポテトのジュノベーゼです」

名物は地元でとれた食材をたっぷり使ったピザです。

手作りのジュノベーゼソースが、旬のタラの“ウマさ”を引き立てます。

（常連客）「いい香り、おいしい」

（常連客）「開店当時から来ている。ロケーションがいいんですよ」

タイミングによってはうまを調教する様子が見られる店内。

食事中に歓声が上がることもあるといいます。

（トラットリア エヤム　小野里允宏さん）「人よりうまが多いところで商売をしているので、集客の面で難があるのかなと思いますけど、唯一無二のロケーションで仕事をしているので、武器としてとらえて営業しています。午年ということで観光客にもっと訪れてもらいたい」

店の近くの神社では２０２６年も、１００年以上続く「騎馬参拝」が行われました。

見物客が集まる中、１８頭の馬が練り歩き、人とうまの無病息災を祈願しました。

馬産地浦河町でうまを眺めながら食べる“ウマい”料理が話題となりそうです。